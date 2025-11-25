Видео
Україна
РФ попала по 13 локациям в Киеве — какие объекты пострадали

РФ попала по 13 локациям в Киеве — какие объекты пострадали

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:07
обновлено: 11:07
Атака на Киев 25 ноября — какие объекты повреждены
Поврежденное здание в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 ноября российские оккупанты ударили по 13 локациям в Киеве. Уже известно о шести погибших и 14 раненых.

Об этом рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Сколько погибших и раненых в Киеве

Оккупанты применили широкий спектр средств поражения, в частности, ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

"Предварительно нанесен наибольший ущерб по гражданской инфраструктуре столицы... Раненых 14, среди них семилетний мальчик. И шестеро погибших... Зафиксированы повреждения на 13 локациях — это объекты гражданской инфраструктуры, в основном жилой сектор... Семеро пострадавших госпитализированы", — рассказала Поп.

В Дарницком районе повреждены нежилые здания, в Днепровском и Печерском — жилые дома.

"Наиболее значительные повреждения получила жилая инфраструктура в Днепровском районе, где в девятиэтажку попал вражеский дрон. Спасены и эвакуированы 16 киевлян, в том числе трое детей", — добавила пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, сколько ракет и дронов ночью запустила Россия.

Столица после атаки осталась частично без света и тепла.

Киев оккупанты война в Украине ранение погибшие разрушения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
