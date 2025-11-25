Вибухи в Києві 25 листопада — РФ атакує ракетами

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Нацполіція

Зранку 25 листопада у Києві пролунали повторні вибухи. Російські війська атакують столицю України ракетами та дронами.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Вибухи у Києві 25 листопада

У КМВА розповіли, що в Києві працюють сили ППО над ліквідацією загрози в небі над столицею.

"Комбінована атака триває. Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні.

Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу.

А мер столиці Віталій Кличко додав, що наразі відомо про двох загиблих в столиці. Ще семеро людей постраждали, двох з них госпіталізували медики.

"У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Екстрені служби прямують на місце", — сказав міський голова.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада уламки влучили в житловий будинок у Києві. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях.

Водночас у ДСНС розповіли, що є влучання у два житлові будинки. На місці спалахнули пожежі та є руйнування.