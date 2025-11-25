Відео
Головна Київ У Києві пролунали повторні вибухи — РФ запустила ракети

У Києві пролунали повторні вибухи — РФ запустила ракети

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 07:14
Оновлено: 07:31
Вибухи в Києві 25 листопада — РФ атакує ракетами
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Нацполіція

Зранку 25 листопада у Києві пролунали повторні вибухи. Російські війська атакують столицю України ракетами та дронами.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Читайте також:

Вибухи у Києві 25 листопада

У КМВА розповіли, що в Києві працюють сили ППО над ліквідацією загрози в небі над столицею.

"Комбінована атака триває. Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Києві 25 листопада
Скриншот допису КМВА

Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу.

Обстріл Києва 25 листопада
Скриншот допису Тимура Ткаченка

А мер столиці Віталій Кличко додав, що наразі відомо про двох загиблих в столиці. Ще семеро людей постраждали, двох з них госпіталізували медики.

null
Скриншот допису Віталія Кличка

"У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Екстрені служби прямують на місце", — сказав міський голова.

null
Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада уламки влучили в житловий будинок у Києві. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях.

Водночас у ДСНС розповіли, що є влучання у два житлові будинки. На місці спалахнули пожежі та є руйнування. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
