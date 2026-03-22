РФ завдала дронового удару по Київщині

У ніч проти неділі, 22 березня росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися мирні населені пункти, цивільні підприємства та домівки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічної атаки на Київщину 22 березня

У Броварській громаді зазнали пошкоджень будівлі на території трьох підприємств. На одному з цих підприємств спалахнула пожежа — її вже локалізували. Постраждали фасади й дахи приватних будинків, два легковики та вантажівка. Люди не травмувалися.

Новина доповнюється