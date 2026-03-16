Головна Київ На Київщині помер чоловік, який постраждав після атаки 14 березня

На Київщині помер чоловік, який постраждав після атаки 14 березня

Дата публікації: 16 березня 2026 10:38
Рятувальники ліквідують пожежу після атаки 14 березня. Фото: ДСНС

У Київській області в лікарні помер 45-річний чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу 14 березня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив очільник Київської ОВА Микола Калашник. 

Реклама
Калашник розповів, що в лікарні від поранень, отриманих під час масованого ворожого обстрілу в ніч на 14 березня, помер чоловік 1981 року народження. Він зазначив, що лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

"Це вже шоста жертва тієї терористичної атаки ворога на Київщину. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяю ваш біль і скорботу. Це неможливо забути. Неможливо пробачити", — наголосив очільник ОВА. 

Обстріли Київщини 14 березня

У ніч проти 14 березня армія РФ завдали ракетного удару по Броварах на Київщині. Внаслідок цього постраждали восьмеро людей, також є загиблі. 

Тоді ж у Києві запроваджували екстрені відключення світла через атаку РФ. Крім того, на деяких ділянках тимчасово призупинив рух електротранспорт.

Зазначимо, сьогодні у Києві також лунали вибухи. Росіяни випустили на столицю ударні дронами. Уламки ворожого БпЛА впали у самому центрі міста

Київська область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

