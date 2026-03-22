РФ нанесла дроновый удар по Киевской области

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ночь на воскресенье, 22 марта, россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались мирные населенные пункты, гражданские предприятия и дома.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Последствия ночной атаки на Киевскую область 22 марта

В Броварской громаде получили повреждения здания на территории трех предприятий. На одном из этих предприятий вспыхнул пожар — его уже локализовали. Пострадали фасады и крыши частных домов, две легковушки и грузовик. Люди не травмировались.

На местах атаки работают оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела. Специалисты фиксируют повреждения, которые возникли в результате российского удара.

Ранее стало известно, что в больнице умер мужчина, который пострадал во время российского обстрела Киевщины 14 марта. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 марта под обстрелом оказались Бровары на Киевщине. В результате той атаки были погибшие и пострадавшие.