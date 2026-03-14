У Броварах на Київщині через обстріл є загиблий і поранені

Пожежа у Броварах після обстрілу. Фото: Ігор Сапожко

Уночі в суботу, 14 березня, росіяни завдали ракетного удару по Броварах на Київщині. Є загиблий і постраждалі.

Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Броварів 14 березня

Станом на 04:43 було відомо про одного загиблого. Ще чотири людини зазнали поранень. Більш детальну інформацію щодо атаки нададуть згодом. Мер Броварів закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до відбою.

ОНОВЛЕНО: О 05:12 Ігор Сапожко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки зросла до восьми людей. Усі потерпілі перебувають у лікарні. Їм надають медичну допомогу.

Скриншот повідомлень Ігоря Сапожка

О 05:19 начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Броварському районі загинули двоє людей. Травмованих, за його даними, четверо. Зазнали пошкоджень будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення. Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі. В Обухівському районі обстріл пошкодив приміщення багатоповерхівки — біля будинку загорілися автівки. У Бучанському районі виникло займання у приватному будинку. У Вишгородському районі спалахнула пожежа у складських приміщеннях, є пошкодження багатоквартирного житлового будинку. На місцях атак працюють рятувальники поліцейські та медики.

Скриншот повідомлення Миколи Калашника

Раніше стало відомо, що в ніч проти 14 березня на Київщині працювала ППО. Над регіоном зафіксували рух ударних БпЛА.

Також ми повідомляли, що вночі 14 березня лунали вибухи в Києві. Столиця опинилася під балістичними ударами.