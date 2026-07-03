Россия уничтожила лаборатории Института биохимии в Киеве

Разрушенные лаборатории Института биохимии имени Палладина в Киеве в результате атаки РФ 2 июля 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В результате очередной российской атаки на Киев 2 июля значительные разрушения понес Институт биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины. В результате падения обломков российских дронов и пожара были уничтожены лаборатории, дорогостоящее научное оборудование и уникальные реагенты. Окончательный масштаб нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сообщил директор Института биохимии имени О.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко.

Повреждённые лаборатории Института биохимии в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В результате атаки РФ на Киев уничтожены лаборатории Института биохимии

По словам Сергея Комисаренко, во время российской атаки обломки беспилотников упали на крышу здания института и на припаркованные рядом автомобили. В результате возник пожар, который нанес значительный ущерб научному учреждению.

Больше всего пострадали лаборатории института. Как рассказал директор Института биохимии, огонь уничтожил часть помещений, а то, что не успел уничтожить пожар, было повреждено водой во время тушения.

Разрушенное здание Института биохимии имени А.В. Палладина в результате атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Помимо лабораторий, в здании повреждена крыша, выбиты окна и двери, имеются и другие разрушения. Также утрачены дорогостоящие реагенты и научное оборудование, стоимость отдельных приборов достигала тысяч долларов.

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Институт биохимии в Киеве после атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Известно, что Институт биохимии имени А.В. Палладина Национальной академии наук Украины основан в 1925 году и является одним из старейших и наиболее авторитетных научных центров страны. Его ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования в области биохимии, молекулярной биологии, биотехнологий и медицины, а результаты их работы используются в научной и медицинской сферах. Институт играет важную роль в развитии украинской науки и подготовке новых поколений исследователей.

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