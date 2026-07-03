Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия уничтожила лаборатории Института биохимии в Киеве: фото

Россия уничтожила лаборатории Института биохимии в Киеве: фото

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 14:49
Россия уничтожила лаборатории Института биохимии в Киеве
Разрушенные лаборатории Института биохимии имени Палладина в Киеве в результате атаки РФ 2 июля 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В результате очередной российской атаки на Киев 2 июля значительные разрушения понес Институт биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины. В результате падения обломков российских дронов и пожара были уничтожены лаборатории, дорогостоящее научное оборудование и уникальные реагенты. Окончательный масштаб нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сообщил директор Института биохимии имени О.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко.

Удар РФ по Інституту біохімії у Києві
Повреждённые лаборатории Института биохимии в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В результате атаки РФ на Киев уничтожены лаборатории Института биохимии

По словам Сергея Комисаренко, во время российской атаки обломки беспилотников упали на крышу здания института и на припаркованные рядом автомобили. В результате возник пожар, который нанес значительный ущерб научному учреждению.

Больше всего пострадали лаборатории института. Как рассказал директор Института биохимии, огонь уничтожил часть помещений, а то, что не успел уничтожить пожар, было повреждено водой во время тушения.

РФ знищила лабораторії Інституту біохімії
Разрушенное здание Института биохимии имени А.В. Палладина в результате атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Помимо лабораторий, в здании повреждена крыша, выбиты окна и двери, имеются и другие разрушения. Также утрачены дорогостоящие реагенты и научное оборудование, стоимость отдельных приборов достигала тысяч долларов.

Читайте также:

В настоящее время специалисты продолжают оценивать последствия российского удара. Предварительная оценка ущерба уже свидетельствует о значительном ущербе, нанесенном материально-технической базе одного из ведущих научных центров Украины.

Атака РФ на Київ 2 липня
Институт биохимии в Киеве после атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Известно, что Институт биохимии имени А.В. Палладина Национальной академии наук Украины основан в 1925 году и является одним из старейших и наиболее авторитетных научных центров страны. Его ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования в области биохимии, молекулярной биологии, биотехнологий и медицины, а результаты их работы используются в научной и медицинской сферах. Институт играет важную роль в развитии украинской науки и подготовке новых поколений исследователей.

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российского ракетного удара, который разрушил подъезд девятиэтажного дома. По официальным данным, без вести пропавшими остаются восемь человек, которые могут находиться под завалами, а спасатели работают в условиях угрозы нового обвала. Всего в результате атаки на Киев погибли 30 человек, более 50 пострадавших находятся в больницах.

Новини.LIVE также сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после российской атаки в столичных больницах остаются 56 раненых, среди них — четверо детей и шестеро медиков. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика, его сестры, родителей и бабушки, пострадавших во время обстрела. В то же время 10-летний мальчик находится в больнице, а его родителей, как и 15-летнюю девочку, до сих пор считают пропавшими без вести.

Киев обстрелы институт
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации