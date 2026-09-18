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Головна Київ РФ знову атакувала Київщину: зайнялася виробничо-складська будівля

РФ знову атакувала Київщину: зайнялася виробничо-складська будівля

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18 вересня 2026 18:27
Атака РФ на Київщину: у Вишгородському районі пожежа
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська знову атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок ворожого удару зайнялася виробничо-складська будівля. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 18 вересня.

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Наслідки атаки РФ на Київщину

За словами Тимура Ткаченка, після ворожого удару у Вишгородському районі виникла пожежа у виробничо-складській будівлі. Наразі рятувальники ДСНС працюють над її ліквідацією.

"На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали", — зазначив очільник ОДА.

Він додав, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

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Голова Київської ОДА також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 18 вересня атакували Фастівський район Київщини. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей, яких госпіталізували. Також зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено, а також зафіксовано пошкодження автомобіля.

Новини.LIVE також писали, що російські війська ввечері 17 вересня атакували Київ. У Подільському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждав один чоловік. Пораненого госпіталізували та надають йому необхідну медичну допомогу.

Київ Київська область обстріли війна в Україні атака Тимур Ткаченко
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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