Атака РФ на Київщину: у Вишгородському районі пожежа

РФ знову атакувала Київщину: зайнялася виробничо-складська будівля
Російські війська знову атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок ворожого удару зайнялася виробничо-складська будівля. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Новини.LIVE у п'ятницю, 18 вересня.
Наслідки атаки РФ на Київщину
За словами Тимура Ткаченка, після ворожого удару у Вишгородському районі виникла пожежа у виробничо-складській будівлі. Наразі рятувальники ДСНС працюють над її ліквідацією.
"На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали", — зазначив очільник ОДА.
Він додав, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Голова Київської ОДА також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 18 вересня атакували Фастівський район Київщини. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей, яких госпіталізували. Також зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено, а також зафіксовано пошкодження автомобіля.
Новини.LIVE також писали, що російські війська ввечері 17 вересня атакували Київ. У Подільському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждав один чоловік. Пораненого госпіталізували та надають йому необхідну медичну допомогу.