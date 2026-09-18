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Головна Київ У Києві внаслідок вечірнього обстрілу є поранений

У Києві внаслідок вечірнього обстрілу є поранений

Ua ru
18 вересня 2026 01:40
Увечері 17 вересня 2026 року армія РФ обстріляла Подільський район Києва
Рятувальники на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Увечері в четвер, 17 вересня, російські військові завдали удару по Києву. Під обстрілом опинився Подільський район столиці. Там сталося влучання в нежитлову будівлю. Постраждав один чоловік. Пораненого госпіталізували та надають йому необхідну допомогу. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Увечері 17 вересня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Що відомо про обстріл Києва ввечері 17 вересня

Повітряна тривога жовтого рівня у столиці ввечері 17 вересня тривала від 21:55 до 22:09. О 21:57 Повітряні Сили ЗС України попередили, що зі сторони Чабанів у напрямку середмістя Києва летить реактивний безпілотник

Атака БпЛА на Київ увечері 17 вересня 2026 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка повідомляв, що ввечері 17 вересня армія РФ обстріляла Бучанський район Київщини. Постраждала дівчинка 2019 року народження. Зазнали пошкоджень три приватних домоволодіння і транспортний засіб. 

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок атаки на Київ 17 вересня травмувалися 20 людей. Обстріл пошкодив житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Дніпровському районі постраждала 16-поверхівка.  

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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