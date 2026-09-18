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Главная Киев РФ снова атаковала Киевщину: загорелось производственно-складское здание

РФ снова атаковала Киевщину: загорелось производственно-складское здание

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18 сентября 2026 18:27
Атака РФ на Киевскую область: в Вышгородском районе произошел пожар
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вновь атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе в результате вражеского удара загорелось производственно-складское здание. По предварительной информации, люди не пострадали.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Новини.LIVE в пятницу, 18 сентября.

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Последствия атаки РФ на Киевскую область

По словам Тимура Ткаченко, после вражеского удара в Вышгородском районе возник пожар в производственно-складском здании. В настоящее время спасатели ГСЧС работают над его ликвидацией.

"К счастью, по предварительной информации, люди не пострадали", — отметил глава ОГА.

Он добавил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

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Председатель Киевской ОГА также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 18 сентября атаковали Фастовский район Киевской области. В результате обстрела пострадали пять человек, среди них трое детей, которых госпитализировали. Также был разрушен частный дом, ещё один повреждён, а также зафиксировано повреждение автомобиля.

Новини.LIVE также писали, что российские войска вечером 17 сентября атаковали Киев. В Подольском районе зафиксировали попадание в нежилое здание, в результате чего пострадал один мужчина. Раненого госпитализировали и оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Киев Киевская область обстрелы война в Украине атака Тимур Ткаченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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