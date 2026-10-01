Пошкоджені будинки Києва можуть не встигнути відновити до зими

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

У Києві частину пошкоджених російськими атаками будинків можуть не встигнути відновити до опалювального сезону. Найскладнішою ситуацію називають на Лівому березі, де є проблеми з ремонтом дахів. Відновлення також затримується через проблеми з проведенням тендерів та фінансуванням робіт.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко розповіла депутатка Київради Дінара Габібуллаєва.

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Чому затримується відновлення будинків у Києві

За словами Дінари Габібуллаєвої, ремонт пошкоджених обстрілами будинків у Києві ускладнюється через брак підрядників. У деяких випадках тендерні процедури не завершуються навіть через дев'ять місяців, оскільки на них не знаходиться компанія, готова виконати необхідні роботи.

Депутатка зазначила, що мешканці звертаються зі скаргами через затримки, однак вплинути на ситуацію без учасників тендеру неможливо. Водночас щодо частини об'єктів тендерні процедури вже відбулися, хоча після цього також потрібен час на виконання робіт.

Описуючи ситуацію з відновленням пошкоджених будинків, Габібуллаєва зазначила:

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"Ми насправді маємо прикрі випадки, коли, наприклад, тендерна процедура не проходить, наприклад, немає компанії, яка взяла б на себе ремонт будинків. Але з п'яти, там, де не пройшла тендерна процедура, навіть після дев'яти місяців, таке буває, і я знаю, що мешканці жаліються і звертаються до нас, але ми на це не можемо вплинути, якщо не бере участь, наприклад, компанія в тендері".

На Лівому березі є проблеми з дахами

За словами депутатки, складніша ситуація склалася на Лівому березі Києва. Зокрема, там є проблеми з відновленням дахів пошкоджених будинків.

Габібуллаєва пояснила, що ремонт дахів мав би фінансуватися з резервного фонду, однак наразі він не поповнений. Додатково ситуацію ускладнюють обмеження щодо видатків на капітальні ремонти.

Про проблеми з фінансуванням та відновленням дахів депутатка розповіла так:

"Лівий берег в більш складних обставинах, багато де є проблеми з дахами, тому що дахи мали б фінансуватися з ремонту з резервного фонду, а резервний фонд не поповнений на даний момент. І плюс з цими обмеженнями щодо видатків на капітальні ремонти, ця процедура ще ускладнюється, тому що ми передаємо кошти, наприклад, районній державній адміністрації або певним установам, які робляться, а якщо це неможливо зробити на даний момент, то як ми маємо працювати?...".

Новини.LIVE інформували, що захист критичної інфраструктури Києва посилять після російських атак. Під час селектора 1 жовтня 2026 року скорегували систему реагування та визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що місцева влада Києва має бути готовою до швидких рішень для підтримки людей.

Новини.LIVE також писали, що у разі повного закриття Південного мосту Києву можуть знадобитися додаткові переправи між правим і лівим берегами. Попередня вартість таких заходів становить близько 8 млрд гривень, але наразі коштів на це немає. Остаточне рішення щодо подальшої експлуатації мосту ухвалять після обстеження його стану.