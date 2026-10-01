Росія вдарила по Південному мосту в Києві 1 жовтня: деталі від Кличка

Рятувальник. Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що росіяни повторно атакували Південний міст у столиці ввечері 1 жовтня. За його словами, сталося влучання в дорожнє полотно. На місце удару прямують екстрені служби. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Про влучання Віталій Кличко повідомив у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Зафіксувало влучання в дорожнє полотно Південного мосту

У столиці під час жовтої повітряної тривоги мешканці почули потужний вибух. Віталій Кличко повідомив, що влучання зафіксували саме в дорожнє полотно Південного мосту в Києві.

Екстрені служби вже прямують до місця події.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Через пошкодження рух метро та наземного громадського транспорту Південним мостом зупинений.

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"Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений", — повідомив мер Києва.

Інформація може доповнюватися після прибуття відповідних служб та обстеження мосту.

Допис Віталія Кличка. Скриншот: Telegram

Ми інформували, що депутатка Київської міської ради Дінара Габібуллаєва повідомила, що у разі повного перекриття Південного мосту після російської атаки на забезпечення сполучення між двома берегами Києву може знадобитися близько 8 млрд гривень. Наразі необхідного фінансування немає, а подальша експлуатація переправи залежатиме від результатів обстеження її технічного стану.

Новини.LIVE писали, що у Києві пошкоджені будинки можуть не встигнути відновити до зими. Найскладніша ситуація наразі залишається на Лівому березі, де виникають труднощі з ремонтом пошкоджених дахів. Темпи відновлення також сповільнюються через проблеми з проведенням тендерних процедур та фінансуванням відповідних робіт.