Обстрел Киева 2 июля — Россия снова попала в Южный мост

Южный мост. Фото: wikipedia.org

В течение ночи и утром в пятницу, 2 октября, россияне продолжили попытки атаковать Киев с помощью реактивных беспилотников. В результате вражеского обстрела зафиксировано как минимум одно попадание по Южному мосту. Кроме того, в одном из районов повреждены дом и несколько автомобилей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия обстрела Киева 2 октября

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошло попадание.

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию.

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"Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожара и пострадавших нет", — добавил Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, враг начал атаковать Южный мост Киева с 1 октября. Причем вечером произошла повторная атака. В результате попадания были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

Также мы писали, что в Киеве поврежденные дома могут не успеть восстановить до зимы. Самая тяжелая ситуация на Левом берегу столицы.