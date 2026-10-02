Обстрел Киева 2 июля — Россия снова попала в Южный мост

РФ вновь атаковала Южный мост в Киеве, в городе повреждены авто
В течение ночи и утром в пятницу, 2 октября, россияне продолжили попытки атаковать Киев с помощью реактивных беспилотников. В результате вражеского обстрела зафиксировано как минимум одно попадание по Южному мосту. Кроме того, в одном из районов повреждены дом и несколько автомобилей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.
Последствия обстрела Киева 2 октября
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошло попадание.
"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию.
"Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожара и пострадавших нет", — добавил Кличко.
Как сообщали Новини.LIVE, враг начал атаковать Южный мост Киева с 1 октября. Причем вечером произошла повторная атака. В результате попадания были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.
Также мы писали, что в Киеве поврежденные дома могут не успеть восстановить до зимы. Самая тяжелая ситуация на Левом берегу столицы.