У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності через проблеми з електропостачанням

Пункт незламності в Києві. Фото: Новини.LIVE

У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності. Наразі в Оболонському, Подільському та Святошинському районах найважча ситуація з енергозабезпеченням.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Пункти незламності в Києві 9 жовтня

"У трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів", — йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що пункти повинні бути обладнані усім необхідним для заряджання мобільних телефонів, павербанків та інших важливих електронних пристроїв.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Київському метрополітені розповіли, як вшановують пам’ять загиблих унаслідок російської агресії під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Щодня о 09:00 відповідні повідомлення транслюють на ескалаторних нахилах 20 станцій підземки.

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А на тлі російських атак і перебоїв з електропостачанням у Києві зросли затори, а дорога між правим і лівим берегами міста займає більше часу. Затримки також виникають у роботі метро через проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через посилення російських обстрілів столиця зіткнулася із ситуацією, у якій на перший план виходить питання виживання. Він рекомендував киянам, які мають рідних або друзів за межами міста, обміркувати можливість тимчасово виїхати.