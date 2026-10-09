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Головна Київ У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності

У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності

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9 жовтня 2026 18:26
У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності через проблеми з електропостачанням
Пункт незламності в Києві. Фото: Новини.LIVE

У трьох районах Києва розгорнули пункти незламності. Наразі в Оболонському, Подільському та Святошинському районах найважча ситуація з енергозабезпеченням.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Пункти незламності в Києві 9 жовтня

"У трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів", — йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що пункти повинні бути обладнані усім необхідним для заряджання мобільних телефонів, павербанків та інших важливих електронних пристроїв.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Київському метрополітені розповіли, як вшановують пам’ять загиблих унаслідок російської агресії під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Щодня о 09:00 відповідні повідомлення транслюють на ескалаторних нахилах 20 станцій підземки. 

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А на тлі російських атак і перебоїв з електропостачанням у Києві зросли затори, а дорога між правим і лівим берегами міста займає більше часу. Затримки також виникають у роботі метро через проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через посилення російських обстрілів столиця зіткнулася із ситуацією, у якій на перший план виходить питання виживання. Він рекомендував киянам, які мають рідних або друзів за межами міста, обміркувати можливість тимчасово виїхати. 

Київ електроенергія КМДА електропостачання Електрика Пункт Незламності
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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