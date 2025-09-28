Видео
Україна
РФ разрушила дом капеллана-волонтера в Киевской области — видео

РФ разрушила дом капеллана-волонтера в Киевской области — видео

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 16:01
Обстрел Киевщине 28 сентября — Россия разрушила дом Марка Сергеева
Российский обстрел Киевской области. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Киевскую область. В частности, захватчики разрушили дом капеллана-волонтера Марка Сергеева.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Оккупанты разрушили дом Марка Сергеева

Сергеев показал свой разрушенный дом, куда попала российская ракета.

"Сегодня попала часть ракеты. Это мой дом, там мои дети и милость Божья, что мы все живы. Я на самом деле счастлив, что я жив, мои дети живы", — отметил он.

По его словам, российский удар также разрушил два автомобиля.

Также Сергеев опубликовал видео, которое снял сразу после обстрела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by marksergeev (@marksergeev)

Он сразу зашел в комнату детей. На кадрах видно значительные разрушения в доме.

Впоследствии в stories он показал, как выглядит разрушенный дом.

null
Instagram-stories Сергеева. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE показали последствия российского обстрела Петропавловской Борщаговки в ночь на 28 сентября.

Кроме того, мы подготовили фоторепортаж из Соломенского района Киева, где российская ракета повредила многоэтажку и убила ребенка.

война Украина Киевская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
