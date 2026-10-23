Народна депутатка України Вікторія Гриб. Фото: facebook.com/victoriagryb.public

Унаслідок російської атаки на Київ було зруйновано квартиру доньки народної депутатки Вікторії Гриб. У помешканні обвалилися конструкції, у стіні утворився великий пролом, а зі стелі продовжувала текти вода. Депутатка показала фото пошкодженого житла та розповіла про наслідки влучання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Вікторії Гриб у соцмережах.

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Квартира доньки Вікторії Гриб після удару РФ. Фото: facebook.com/victoriagryb.public

Нардепка про зруйновану квартиру доньки внаслідок атаки РФ

За словами народної депутатки Вікторії Гриб, на світанку 22 жовтня 2026 року вона побачила фото в телеграм-каналах і впізнала на них квартиру своєї доньки у Києві. Після цього Гриб приїхала на місце влучання та піднялася на поверх, де розташоване помешкання.

Депутатка розповіла, що внаслідок російського удару у квартирі обвалилися конструкції, у стіні утворився великий пролом, було розбите скло, а зі стелі лилася вода. Над головою звисали шматки арматури та бетону.

Квартира доньки нардепки після атаки РФ. Фото: facebook.com/victoriagryb.public

"Коли піднялася на поверх, де розташована квартира доньки, побачила обвалені конструкції, величезний пролом у стіні, розбите скло й воду, що досі лилася зі стелі. Над головою звисали шматки арматури та бетону", — зазначила депутатка.

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Новини.LIVE писали, що 22 жовтня 2026 року внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено будівлю медичного закладу в Печерському районі. У приміщенні вибило вікна, а навколо розлетілися уламки скла. Також пошкоджено припаркований поруч автомобіль.