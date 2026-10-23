РФ зруйнувала квартиру доньки нардепки Вікторії Гриб: фото
Унаслідок російської атаки на Київ було зруйновано квартиру доньки народної депутатки Вікторії Гриб. У помешканні обвалилися конструкції, у стіні утворився великий пролом, а зі стелі продовжувала текти вода. Депутатка показала фото пошкодженого житла та розповіла про наслідки влучання.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Вікторії Гриб у соцмережах.
Нардепка про зруйновану квартиру доньки внаслідок атаки РФ
За словами народної депутатки Вікторії Гриб, на світанку 22 жовтня 2026 року вона побачила фото в телеграм-каналах і впізнала на них квартиру своєї доньки у Києві. Після цього Гриб приїхала на місце влучання та піднялася на поверх, де розташоване помешкання.
Депутатка розповіла, що внаслідок російського удару у квартирі обвалилися конструкції, у стіні утворився великий пролом, було розбите скло, а зі стелі лилася вода. Над головою звисали шматки арматури та бетону.
"Коли піднялася на поверх, де розташована квартира доньки, побачила обвалені конструкції, величезний пролом у стіні, розбите скло й воду, що досі лилася зі стелі. Над головою звисали шматки арматури та бетону", — зазначила депутатка.
Водночас посадовиця повідомила, що її рідні залишилися живими та фізично неушкодженими.
Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 22 жовтня 2026 року російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками, внаслідок чого вщент зруйновано гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі. За попередніми даними, у будівлю влучила балістична ракета. Також виникли пожежі в торговельному центрі "Ритейл Парк" і розташованому поруч вантажному відділенні пошти, масштаби пошкоджень уточнюються.
Новини.LIVE писали, що 22 жовтня 2026 року внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено будівлю медичного закладу в Печерському районі. У приміщенні вибило вікна, а навколо розлетілися уламки скла. Також пошкоджено припаркований поруч автомобіль.