Народный депутат Украины Виктория Гриб. Фото: facebook.com/victoriagryb.public

В результате российского удара по Киеву была разрушена квартира дочери народного депутата Виктории Гриб. В помещении обрушились конструкции, в стене образовалась большая брешь, а с потолка продолжала течь вода. Депутат показала фото поврежденного жилья и рассказала о последствиях попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Виктории Гриб в соцсетях.

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Квартира дочери Виктории Гриб после удара РФ. Фото: facebook.com/victoriagryb.public

Депутат о разрушенной квартире дочери в результате атаки РФ

По словам народного депутата Виктории Гриб, на рассвете 22 октября 2026 года она увидела фото в Telegram-каналах и узнала на них квартиру своей дочери в Киеве. После этого Гриб приехала на место попадания и поднялась на этаж, где расположена квартира.

Депутат рассказала, что в результате российского удара в квартире обрушились конструкции, в стене образовался большой пролом, было разбито стекло, а с потолка лилась вода. Над головой свисали куски арматуры и бетона.

Квартира дочери народного депутата после атаки РФ. Фото: facebook.com/victoriagryb.public

"Когда поднялась на этаж, где находится квартира дочери, увидела обрушившиеся конструкции, огромный пролом в стене, разбитое стекло и воду, которая до сих пор лилась с потолка. Над головой свисали куски арматуры и бетона", — отметила депутат.

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Новини.LIVE писали, что 22 октября 2026 года в результате российской атаки на Киев было повреждено здание медицинского учреждения в Печерском районе. В помещении выбило окна, а вокруг разлетелись осколки стекла. Также поврежден припаркованный рядом автомобиль.