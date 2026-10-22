Російська атака знищила гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній у Києві
У ніч проти четверга, 22 жовтня, російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. За попередньою інформацією, по гіпермаркету "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі столиці влучила балістична ракета. Після удару пожежі також спалахнули в розташованому поруч торговельному центрі та вантажному відділенні пошти.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця події.
-
Зруйнований гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній у Києві після російської атаки. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Знищений гіпермаркет "Епіцентр" у Києві після нічного російського удару. Фото: Новини.LIVE
Що відомо про руйнування "Епіцентру" в Києві
Будівлю гіпермаркету зруйновано вщент. За попередніми даними, причиною руйнувань стало влучання балістичної ракети. Інші обставини удару уточнюються.
Пожежі в торговельному центрі та поштовому відділенні
Крім гіпермаркету, пожежа спалахнула в торговельному центрі "Ритейл Парк". Вогонь також охопив розташоване поруч вантажне відділення пошти.
Інформація про масштаби пошкоджень цих об'єктів наразі уточнюється.
-
Пошкоджений торговельний центр "Ритейл Парк" у Києві після російської атаки. Фото: Новини.LIVE
-
Руйнування на торговельних об'єктах у Києві після російської атаки. Фото: Новини.LIVE
-
Пошкодження торговельного центру "Ритейл Парк" після нічного обстрілу столиці. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки удару по торговельному центру "Ритейл Парк" у столиці. Фото: Новини.LIVE
-
Так виглядають торговельні об'єкти на Почайній після російського удару по столиці. Фото: Новини.LIVE
-
Рятувальники працюють на місці російського удару. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня в кількох районах Києва пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі, автомобілі та транспортна інфраструктура. Очевидці розповідали, що після удару люди власними силами витягували інших із пошкодженого будинку.
Також Новини.LIVE писали, що під час нічної атаки на столицю російські війська застосували балістичну ракету з касетним боєзарядом. Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш", пояснив принцип дії такої боєголовки та її небезпеку для цивільного населення.