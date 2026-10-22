Знищений російським ударом гіпермаркет "Епіцентр" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти четверга, 22 жовтня, російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. За попередньою інформацією, по гіпермаркету "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі столиці влучила балістична ракета. Після удару пожежі також спалахнули в розташованому поруч торговельному центрі та вантажному відділенні пошти.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова з місця події.

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Зруйнований гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній у Києві після російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Знищений гіпермаркет "Епіцентр" у Києві після нічного російського удару. Фото: Новини.LIVE 1 / 3





Що відомо про руйнування "Епіцентру" в Києві

Будівлю гіпермаркету зруйновано вщент. За попередніми даними, причиною руйнувань стало влучання балістичної ракети. Інші обставини удару уточнюються.

Пожежі в торговельному центрі та поштовому відділенні

Крім гіпермаркету, пожежа спалахнула в торговельному центрі "Ритейл Парк". Вогонь також охопив розташоване поруч вантажне відділення пошти.

Інформація про масштаби пошкоджень цих об'єктів наразі уточнюється.

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Пошкоджений торговельний центр "Ритейл Парк" у Києві після російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Руйнування на торговельних об'єктах у Києві після російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження торговельного центру "Ритейл Парк" після нічного обстрілу столиці. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по торговельному центру "Ритейл Парк" у столиці. Фото: Новини.LIVE

Так виглядають торговельні об'єкти на Почайній після російського удару по столиці. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники працюють на місці російського удару. Фото: Новини.LIVE 1 / 6











Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня в кількох районах Києва пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі, автомобілі та транспортна інфраструктура. Очевидці розповідали, що після удару люди власними силами витягували інших із пошкодженого будинку.

Також Новини.LIVE писали, що під час нічної атаки на столицю російські війська застосували балістичну ракету з касетним боєзарядом. Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш", пояснив принцип дії такої боєголовки та її небезпеку для цивільного населення.