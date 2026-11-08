Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Фото: facebook.com/riabtsevgl

Київводоканал досі не має необхідної кількості автономних джерел живлення, які могли б підтримувати роботу підприємства під час тривалих знеструмлень. За це відповідальність несуть Київська міська державна адміністрація та Київська міська рада, які могли подбати про закупівлю обладнання заздалегідь.

Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому Київводоканал може залишитися без водопостачання

За словами експерта, після російських ударів та аварійних знеструмлень у Києві падає тиск води в трубах. В окремих мікрорайонах водопостачання може повністю зникнути, якщо електроенергії не буде тривалий час.

Рябцев наголосив, що міська влада мала заздалегідь забезпечити підприємство автономними джерелами живлення необхідної потужності.

"Вже давно можна було б забезпечити Київводоканал необхідною кількістю, необхідною потужністю цих самих автономних джерел живлення. Досі не забезпечено. На п'ятому році війни", — зазначив експерт.

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Він також зауважив, що Київводоканал є збитковим підприємством і міг звертатися до міської влади із запитами на придбання обладнання. Однак, на думку Рябцева, розподілити наявні ресурси можна було так, щоб не відкладати закупівлі до моменту, коли проблема стане критичною.

"Можна було б розподілити ті ресурси, які є, для того, щоб не закуповувати це обладнання в останній момент, а зробити так, щоб воно вже було на початку, ну хоча б осені. Але цього не було зроблено", — сказав він.

Подібні проблеми є і в інших містах України

Рябцев зазначив, що проблеми з резервним живленням водоканалів є не лише в Києві. За його словами, складна ситуація спостерігається також у Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Харкові, Сумах, Конотопі, Дніпрі та Одесі.

Експерт наголосив, що тривалі знеструмлення можуть впливати на роботу систем водопостачання в різних регіонах країни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що резервна система живлення для водопостачання та водовідведення Києва може повноцінно запрацювати лише у січні 2027 року. Народна депутатка Леся Забуранна зазначила, що обладнання має надійти наприкінці грудня, після чого знадобиться час на підключення. До цього перебої з електроенергією та стрибки напруги можуть створювати ризики для стабільної роботи систем.

Також Новини.LIVE писали, що тривалі знеструмлення можуть спричинити перебої з водопостачанням у столиці. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснив, що якщо насосні групи не працюватимуть 8–10 годин, для відновлення подачі води та необхідного тиску знадобиться ще близько трьох годин стабільного електропостачання.