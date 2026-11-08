Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Фото: facebook.com/riabtsevgl

"Киевводоканал" до сих пор не располагает необходимым количеством автономных источников питания, которые могли бы обеспечивать работу предприятия во время длительных отключений электроэнергии. Ответственность за это несут Киевская городская государственная администрация и Киевский городской совет, которые могли позаботиться о закупке оборудования заранее.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Почему "Киевводоканал" может остаться без водоснабжения

По словам эксперта, после российских ударов и аварийных отключений электроэнергии в Киеве падает давление воды в трубах. В отдельных микрорайонах водоснабжение может полностью прекратиться, если электроэнергии не будет в течение длительного времени.

Рябцев подчеркнул, что городские власти должны были заранее обеспечить предприятие автономными источниками питания необходимой мощности.

"Уже давно можно было бы обеспечить "Киевводоканал" необходимым количеством и необходимой мощностью этих самых автономных источников питания. До сих пор это не сделано. На пятом году войны", — отметил эксперт.

Читайте также:

Он также отметил, что "Киевводоканал" является убыточным предприятием и мог обращаться к городским властям с запросами о закупке оборудования. Однако, по мнению Рябцева, распределить имеющиеся ресурсы можно было так, чтобы не откладывать закупки до того момента, когда проблема станет критической.

"Можно было бы распределить имеющиеся ресурсы так, чтобы не закупать это оборудование в последний момент, а сделать так, чтобы оно уже было в начале, ну хотя бы осенью. Но этого не было сделано", — сказал он.

Подобные проблемы есть и в других городах Украины

Рябцев отметил, что проблемы с резервным питанием водоканалов есть не только в Киеве. По его словам, сложная ситуация наблюдается также в Запорожье, Херсоне, Николаеве, Харькове, Сумах, Конотопе, Днепре и Одессе.

Эксперт подчеркнул, что длительные отключения электроэнергии могут повлиять на работу систем водоснабжения в разных регионах страны.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что резервная система энергоснабжения для водоснабжения и водоотведения Киева сможет полноценно заработать только в январе 2027 года. Народный депутат Леся Забуранная отметила, что оборудование должно поступить в конце декабря, после чего потребуется время на подключение. До этого перебои с электроэнергией и скачки напряжения могут создавать риски для стабильной работы систем.

Также Новини.LIVE писали, что длительные отключения электроэнергии могут вызвать перебои с водоснабжением в столице. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев пояснил, что если насосные группы не будут работать 8–10 часов, для восстановления подачи воды и необходимого давления потребуется еще около трех часов стабильного электроснабжения.