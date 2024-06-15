Масштабный пожар после атаки на Киев ликвидирован

Ликвидация пожара после атаки в Киев. Фото: ГСЧС Украины

На киевском предприятии ликвидирован масштабный пожар, начавшийся после атаки вражеских ракет и беспилотников на столицу ночью 12 июня. Тушение огня длилось более трех суток.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 15 июня.

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Пожар на предприятии в Киеве начался 12 июня

"15 июня в 07:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня в результате вооруженной агрессии России", — говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работали 221 спасатель ГСЧС, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

Сообщение службы ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, возгорание на киевском предприятии возникло ночью 12 июня из-за падения обломков российских ракет.

За сутки российские оккупанты 437 раз обстреляли Запорожскую область. Под ударом армии России находились десять населенных пунктов, разрушено жилье.

Террористическая ливанская группировка "Хезболла" атаковала общины Барам и Ирион на севере Израиля, на месте начался масштабный пожар. Для обстрелов боевики использовали ракеты.