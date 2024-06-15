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Спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии в Киеве

15 июня 2024 09:00
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Масштабный пожар после атаки на Киев ликвидирован
Ликвидация пожара после атаки в Киев. Фото: ГСЧС Украины
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На киевском предприятии ликвидирован масштабный пожар, начавшийся после атаки вражеских ракет и беспилотников на столицу ночью 12 июня. Тушение огня длилось более трех суток.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в субботу, 15 июня.

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Ликвидация пожара в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Пожар на предприятии в Киеве начался 12 июня

"15 июня в 07:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня в результате вооруженной агрессии России", — говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работали 221 спасатель ГСЧС, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии в Киеве - фото 2
Сообщение службы ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, возгорание на киевском предприятии возникло ночью 12 июня из-за падения обломков российских ракет.

За сутки российские оккупанты 437 раз обстреляли Запорожскую область. Под ударом армии России находились десять населенных пунктов, разрушено жилье.

Террористическая ливанская группировка "Хезболла" атаковала общины Барам и Ирион на севере Израиля, на месте начался масштабный пожар. Для обстрелов боевики использовали ракеты.

пожар
спасатели
ПВО
ГСЧС
ракетный удар
обстрелы

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