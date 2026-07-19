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Головна Київ Рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей у Києві

Рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей у Києві

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 10:46
Удар по Києву 19 липня — з-під завалів врятували чотирьох людей
Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей, які були там заблоковані після російської атаки. Підрозділи ДСНС працювали у п'яти районах столиці.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передає кореспондент Новини.LIVE Діана Шликова.

Атака на Київ 19 липня

Петров розповів, що станом на зараз відомо про щонайменше 15 постраждалих та одного загиблого в Шевченківському районі.

Наразі рятувальники завершили ліквідацію пожеж у житлових будинках. У Шевченківському районі триває гасіння пожежі в нежитловій будівлі, а в Солом'янському районі проводяться аварійно-відновлювальні роботи у багатоповерховому та п'ятиповерховому житлових будинках.

У ДСНС також зазначили, що інформації про заблокованих людей більше немає. Причини та характер влучань встановлюватимуть вибухотехніки. За попередніми даними, в одному з випадків йдеться про пряме влучання поруч із житловим будинком.

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Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ завдала наймасованішого балістичного удару по Києву. Ворог застосував ракети "Іскандер-М", "Циркон" та С-400. 

Наразі відомо, що загинула одна людина, а ще 15 — отримали поранення. Пошкодження були у п'яти районах. 

Київ обстріли балістичні ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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