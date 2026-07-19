Удар по Києву 19 липня — кількість постраждалих збільшилась

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Києві після атаки окупантів зросла до 15 людейю Наразі триває ліквідація наслідків російського удару по столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Наслідки атаки на Київ 19 липня

"Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю: за уточненою інформацією кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Руйнування внаслідок обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом'янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському — пожежі ліквідовані.

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За попередньою інформацією, внаслідок балістичної атаки одна людина загинула. Інформація оновлюється.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ завдала наймасованішого балістичного удару по Києву. За 40 хвилин росіяни випустили по столиці близько 40 ракет.

Так, росіяни знову вдарили по станції метро "Лук'янівська", внаслідок чого її тимчасово закрили. Також постраждав Лук'янівський ринок, який вже неодноразово обстрілював ворог.