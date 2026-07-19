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Головна Київ Росіяни знову вдарили по станції метро "Лук'янівська" у Києві: фоторепортаж

Росіяни знову вдарили по станції метро "Лук'янівська" у Києві: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 08:07
Балістична атака на Київ 19 липня — постраждала станція метро Лук'янівська
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 19 липня атакували Київ, зокрема, під ударом вкотре опинилася Лук'янівка. В результаті пошкоджена станція метро "Лук'янівська" та Лук'янівський ринок.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Наслідки удару по Києву 19 липня

Кореспондентка розповіла, що ворог влучив у підземний перехід, який зазвичай використовували містяни, які не встигали добігти до метро. Під час сьогоднішнього обстрілу люди теж ховалися саме тут. 

РФ вдарили по Києву 19 липня
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
Станція метро Лук'янівська під обстрілом 19 липня
Пошкоджені будівлі після атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районі під атакою вже вкотрий раз опинилася станція метро "Лук'янівська", Лук'янівський ринок, а також будинки та автомобілі поблизу. 

Обстріл станції метро Лук'янівська 19 липня
Пошкоджена станція метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE
Удар по Києві балістичними ракетами 19 липня
Руйнування на Лук'янівському ринку. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Лук'янівку в Києві 19 липня
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

"Мама тримає тут (на Лук'нівському ринку — Ред.) свою точку. Сьогодні вночі все розбомбило вже другий раз. Маємо, шо маємо. Працюємо далі, бо хто буде, як не ми", — розповіла киянка Ксенія.

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Руйнування на Лук'янівці. Фото: Новини.LIVE
Удар по Лук'янівці в Києві 19 липня
Наслідки удару по Лук'янівці. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 19 липня
Наслідки атаки на Лук'янівський ринок. Фото: Новини.LIVE

Водночас мешканка Лук'янівки Алла поділилася, що працює на ринку. За її словами, люди тільки почали повертатися до роботи та нормального життя після минулого обстрілу, а вже сьогодні була нова атака. 

"Я тут працюю поряд, а через квартал живу. Йду і плачу, бо люди тільки почали повертатися і в нас з'явилася якась можливість купити овочі, фрукти, ягоди... і ось знову", — сказала жінка.

Зазначимо, що станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих, ще одна людина — загинула.

Як писали Новини.LIVE, після російського обстрілу у Києві закрили станцію метро "Лук'янівська". Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію без зупинки.

Загалом пошкодження зафіксовані у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському. Окупанти били по Києву балістичними ракетами. 

Київ обстріли балістичні ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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