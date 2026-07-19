Циркон, Іскандер та С-400 випустила РФ на Київ 19 липня — які наслідки

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Окупаційна армія РФ у ніч проти 19 липня завдала наймасованішого балістичного удару по Києву за час повномасштабної війни. За 40 хвилин росіяни випустили по столиці близько 40 ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали.

Балістична атака РФ на Київ 19 липня

За даними моніторингових ресурсів, цієї ночі росіяни атакували українську столицю різними типами балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М", "Циркон" та С-400. Це найбільша кількість балістики, яку ворог використовував за час повномасштабного вторгнення.

Рух польоту ракет на Київ вночі 19 липня. Фото: t.me/monitoringwar

"Ворог атакував столицю із залученням, певно рекордної кількості балістики за ніч. Усе було спрямовано по Києву та околицям", — зазначили монітори.

Наразі відомо, що руйнування є у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському районах. Восьмеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів, а ще одна особа загинула.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, сьогодні вночі під ударом вкотре опинилася Лук'янівка. Ворог знову атакував станцію "Лук'янівську" та Лук'янівський ринок.

В результаті станцію знову закрили, оскільки там є руйнування. Поїзди у свою чергу проїжджають цю станцію.

Також окупанти вдарили по Київській області. У Бучанському районі постраждали двоє людей, там виникло кілька пожеж на території складських будівель та логістичного об'єкта.