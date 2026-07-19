Рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей у Києві

Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

Рятувальники врятували з-під завалів чотирьох людей, які були там заблоковані після російської атаки. Підрозділи ДСНС працювали у п'яти районах столиці.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передає кореспондент Новини.LIVE Діана Шликова.

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Петров розповів, що станом на зараз відомо про щонайменше 15 постраждалих та одного загиблого в Шевченківському районі.

Наразі рятувальники завершили ліквідацію пожеж у житлових будинках. У Шевченківському районі триває гасіння пожежі в нежитловій будівлі, а в Солом'янському районі проводяться аварійно-відновлювальні роботи у багатоповерховому та п'ятиповерховому житлових будинках.

У ДСНС також зазначили, що інформації про заблокованих людей більше немає. Причини та характер влучань встановлюватимуть вибухотехніки. За попередніми даними, в одному з випадків йдеться про пряме влучання поруч із житловим будинком.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ завдала наймасованішого балістичного удару по Києву. Ворог застосував ракети "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.

Наразі відомо, що загинула одна людина, а ще 15 — отримали поранення. Пошкодження були у п'яти районах.