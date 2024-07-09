Рятувальники дістали тіло з-під завалів будинку на Сирці, який 8 липня зруйнувала ракета

Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі. Сьогодні вранці рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Тіло ще однієї загиблої людини виявлено під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва", — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС

Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС

Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС

Наразі проводяться роботи з деблокації. За даними ДСНС, загалом у Києві через вчорашню ракетну атаку загинуло 27 людей та ще 117 осіб — постраждали, з них 10 дітей та 11 людей врятовано.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ракетних ударів.

Також ми писали, що значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

А голова Ради Громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша заявила, що внаслідок атаки загинула лікарка та троє дітей. Два корпуси медичного закладу були повністю знищені.