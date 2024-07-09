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У Шевченківському районі під час розбору завалів будинку виявили тіло ще однієї людини

9 липня 2024 10:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рятувальники дістали тіло з-під завалів будинку на Сирці, який 8 липня зруйнувала ракета
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі. Сьогодні вранці рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Тіло ще однієї загиблої людини виявлено під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва", — йдеться у повідомленні.

обстріл Шевченківського району Києва 8 липня
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС
У Шевченківському районі з-під завалів дістали загиблого 9 липня
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС
Обстріл будинку у Києві 8 липня - дістали ще одне тіло
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС

Наразі проводяться роботи з деблокації. За даними ДСНС, загалом у Києві через вчорашню ракетну атаку загинуло 27 людей та ще 117 осіб — постраждали, з них 10 дітей та 11 людей врятовано.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ракетних ударів. 

Також ми писали, що значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

А голова Ради Громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша заявила, що внаслідок атаки загинула лікарка та троє дітей. Два корпуси медичного закладу були повністю знищені.

Київ обстріли ракети війна в Україні ракетний удар

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