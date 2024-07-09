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Спасатели завершили разбор завалов в Шевченковском районе Киева

9 июля 2024 22:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ракетный удар по Киеву — завершены поисково-спасательные работы в Шевченковском районе
Поисково-спасательные роботы в Киеве в Шевченковском районе. Фото: ГСЧС Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Работники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в поврежденном жилом доме в Шевченковском районе. На месте разрушений спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram во вторник, 9 июля.

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Вчера, 8 июля, российские военные нанесли массированный ракетный удар по всей территории Украины. По данным ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них четверо детей. Также сообщается о 121 человеке, которые получили ранения, из которых десять детей — 11 человек были спасены.

Ракетный удар по Киеву 8 июля
Поврежденный дом в Шевченковском районе. Фото: ГСЧС Украины

Разрушен был дом в Шевченковском районе на Сырце, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Погибший в результате попадания в дом в Шевченковском районе
Работники ГСЧС во время поисково-спасательных работ. Фото: ГСЧС Украины

"Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения. На месте проведения работ остаются около 100 спасателей и 8 единиц аварийно-спасательной и инженерной техники", — говорится в сообщении.

Вражеская атака на Киев 8 июля
Кобзарь на фоне разрушений в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Ранее мы писали, что из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели извлекли тела еще трех женщин.

Также мы сообщали, что поврежденный дом на Сырце не будут восстанавливать из-за его старинной кирпичной конструкции. Местные власти вряд ли смогут обеспечить новое жилье для жильцов этого дома.

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