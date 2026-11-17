Річковий транспорт "Нібулону". Фото: "Нібулон"

Українська компанія "Нібулон" виступила з ініціативою відновити пасажирські перевезення Дніпром між правим та лівим берегами Києва. Такий вид транспорту може стати альтернативою автомобільному сполученню в умовах російських ракетних і дронових атак на мости через річку. У компанії заявили про готовність використати власний досвід організації річкових перевезень для запуску маршруту в столиці.

Про це повідомила пресслужба "Нібулону", передає Новини.LIVE.

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"Нібулон" пропонує відновити річкові перевезення між берегами Києва

У компанії зазначили, що мають досвід організації пасажирських перевезень Дніпром і Південним Бугом, які запустили у 2017 році. Згодом, уже під час повномасштабного вторгнення, перевезення організували також Дністровським лиманом за маршрутом Білгород-Дністровський — Овідіополь.

Для транспортування пасажирів використовували швидкісні судна на підводних крилах "Нібулон Експрес". Кожне судно могло перевозити до 79 пасажирів зі швидкістю до 65 км/год і долати до 500 км без дозаправлення.

Річкові пасажирські перевезення на півдні України працювали з 2017 до 2025 року. Їх зупинили через наближеність маршрутів до лінії фронту, однак компанія зберегла досвід у цій сфері.

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У "Нібулон" зазначили, що відновлення річкового сполучення може стати частиною альтернативної транспортної системи столиці. За досвідом компанії, розвиток таких перевезень також сприяє облаштуванню причалів, створенню маршрутів, забезпеченню судноплавних глибин і нових робочих місць.

Наразі компанія пропонує відновити сполучення Дніпром між обома берегами Києва.

Як писали Новини.LIVE, у ніч на 17 листопада російські війська атакували Північний і Південний мости у Києві. Це вже не перша така атака. РФ влучила балістикою.

Вже вранці рух транспорту в столиці значно ускладнився через тимчасове перекриття Північного та Південного мостів після російської атаки. Однією з альтернатив для водіїв, які прямують із лівого берега на правий, став міст Патона, де попри значний потік автомобілів рух залишався вільним. Додаткові труднощі спричинила зупинка наземної ділянки зеленої гілки метро.