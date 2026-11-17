Речной транспорт "Нибулона". Фото: "Нибулон"

Украинская компания "Нибулон" выступила с инициативой возобновить пассажирские перевозки по Днепру между правым и левым берегами Киева. Такой вид транспорта может стать альтернативой автомобильному сообщению в условиях российских ракетных и дронных атак на мосты через реку. В компании заявили о готовности использовать собственный опыт организации речных перевозок для запуска маршрута в столице.

Об этом сообщила пресс-служба "Нибулона", передает Новини.LIVE.

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"Нибулон" предлагает возобновить речные перевозки между берегами Киева

В компании отметили, что имеют опыт организации пассажирских перевозок по Днепру и Южному Бугу, которые запустили в 2017 году. Впоследствии, уже во время полномасштабного вторжения, перевозки организовали также по Днестровскому лиману по маршруту Белгород-Днестровский — Овидиополь.

Для перевозки пассажиров использовались скоростные суда на подводных крыльях "Нибулон Экспресс". Каждое судно могло перевозить до 79 пассажиров со скоростью до 65 км/ч и преодолевать до 500 км без дозаправки.

Речные пассажирские перевозки на юге Украины осуществлялись с 2017 по 2025 год. Их приостановили из-за близости маршрутов к линии фронта, однако компания сохранила опыт в этой сфере.

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В "Нибулоне" отметили, что возобновление речного сообщения может стать частью альтернативной транспортной системы столицы. По опыту компании, развитие таких перевозок также способствует обустройству причалов, созданию маршрутов, обеспечению судоходных глубин и новых рабочих мест.

В настоящее время компания предлагает возобновить сообщение по Днепру между обоими берегами Киева.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Северный и Южный мосты в Киеве. Это уже не первая такая атака. РФ нанесла удар баллистическим оружием.

Уже утром движение транспорта в столице значительно затруднилось из-за временного перекрытия Северного и Южного мостов после российской атаки. Одной из альтернатив для водителей, следующих с левого берега на правый, стал мост Патона, где, несмотря на значительный поток автомобилей, движение оставалось свободным. Дополнительные трудности вызвала остановка наземного участка "зеленой" ветки метро.