Головна Київ У Києві відкрили рух оновленим мостом поблизу метро "Дарниця"

У Києві відкрили рух оновленим мостом поблизу метро "Дарниця"

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:33
Ремонт шляхопроводу поблизу метро Дарниця — коли відкрили рух транспорту
Кличко відкриває міст. Фото: КМДА

У столиці відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Ремонт тривав із грудня 2024 року. 

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка у п'ятницю, 28 листопада.

Ремонт шляхопроводу поблизу метро "Дарниця" — що змінилося

міст Дарниця
Шляхопровід поблизу метро "Дарниця". Фото: КМДА

Шляхопровід було зведено у 1963 році і відтоді жодного разу його капітально не ремонтували.

"Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні велопішохідні тротуари", — йдеться в повідомленні.

шляхопровід Київ
Нове перильне огородження на мосту. Фото: КМДА

Також під мостом демонтували опору, що була розташована на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність.

Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №50 і №50к.

відкритий міст
Транспорт їде по мосту. Фото: КМДА

Наступного року планується завершення ремонту підземного пішохідного переходу та сходів з боку вулиці Андрія Малишка, а також оздоблення шляхопроводу та благоустрій території.

"Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років", — обіцяє Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у яких випадках у столиці обмежуватимуть проїзд із правого на лівий берег на Південному мосту.

Також планується ремонт ще одного шляхопроводу, побудованого у 1967 році.

Віталій Кличко Київ міст ремонт шляхопровід
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
