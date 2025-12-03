Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Годовщина открытия Северного моста — чем он особенный

Годовщина открытия Северного моста — чем он особенный

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 08:00
Годовщина открытия Северного моста - чем он особенный
Северный мост. Фото: Википедия

3 декабря 1976 года в Киеве открыли масштабное инженерное сооружение — Северный мост. Ранее он назывался Московский.

Что известно об инновационном сооружении — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Северный мост в Киеве

Объект стал одной из самых амбициозных транспортных разработок своего времени. Над проектом работала команда известных инженеров Григория Фукса, Бориса Гребеня, Евгения Левинского и Бориса Романенко. Архитектор Анатолий Добровольский разработал проект бесплатно, сделав весомый вклад в создание будущей транспортной артерии столицы.

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий - фото 1
Коллектив проектировщиков Северного моста с главным инженером Георгием Фуксом (третий справа). Фото: kyivpastfuture.com.ua

Северный мост был задуман как элемент разветвленной инфраструктурной системы, соединяющей правый и левый берега Киева. Комплекс протяженностью более 9 километров включает мост через Днепр, дороги через Десенку и Труханов остров, а также подъезды к базе отдыха "Днепровские волны". Сооружение стало ключевым транспортным звеном для жителей Радужного массива, Троещины и Воскресенки.

В чем особенность Северного моста

Особенностью конструкции является вантовая система — одна из первых в Восточной Европе. Мост поддерживает А-образный пилон высотой 119 метров, к которому крепятся стальные канаты общей длиной 54,6 километра. В верхней части пилона расположены монтажные шахты, технические тоннели и смотровые балконы. На его фасаде установлен герб Киева.

В разные годы на мосту вводили транспортные изменения. В 1983 году открыли первый троллейбусный маршрут между станцией метро "Почайна" и Воскресенкой, позже —сообщение с Троещиной. В 2005 году на мосту протестировали реверсивную полосу движения с целью уменьшения пробок, но из-за роста аварийности система была пересмотрена.

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий - фото 2
Строительство северного моста. Фото: kyivpastfuture.com.ua

Изменение названия

В 2015 году началось активное обсуждение нового названия моста в рамках процессов декоммунизации.

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий - фото 3
Мост с названием "Московский". Фото: УНИАН

Среди предложенных вариантов фигурировали "Троещинский мост" и "мост имени Степана Бандеры". Окончательное решение приняли 22 февраля 2018 года — сооружение получило современное название "Северный мост".

Инженерный объект также вошел в филателию: 29 января 2000 года "Укрпочта" выпустила марку с его изображением, автором которой стал художник Михаил Лашкевич. Сегодня Северный мост остается важной частью транспортной системы столицы и архитектурной доминантой, которая продолжает выполнять свою функцию более полувека после открытия.

Напомним, что в Киеве во время объявления воздушной тревоги будет меняться организация движения через Южный мост. Автомобилям и общественному транспорту временно ограничат проезд с правого на левый берег.

А также в столице открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница". Ремонт длился с декабря 2024 года.

Киев мост Украина строительство столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации