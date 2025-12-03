Годовщина открытия Северного моста — чем он особенный

Северный мост. Фото: Википедия

3 декабря 1976 года в Киеве открыли масштабное инженерное сооружение — Северный мост. Ранее он назывался Московский.

Северный мост в Киеве

Объект стал одной из самых амбициозных транспортных разработок своего времени. Над проектом работала команда известных инженеров Григория Фукса, Бориса Гребеня, Евгения Левинского и Бориса Романенко. Архитектор Анатолий Добровольский разработал проект бесплатно, сделав весомый вклад в создание будущей транспортной артерии столицы.

Коллектив проектировщиков Северного моста с главным инженером Георгием Фуксом (третий справа). Фото: kyivpastfuture.com.ua

Северный мост был задуман как элемент разветвленной инфраструктурной системы, соединяющей правый и левый берега Киева. Комплекс протяженностью более 9 километров включает мост через Днепр, дороги через Десенку и Труханов остров, а также подъезды к базе отдыха "Днепровские волны". Сооружение стало ключевым транспортным звеном для жителей Радужного массива, Троещины и Воскресенки.

В чем особенность Северного моста

Особенностью конструкции является вантовая система — одна из первых в Восточной Европе. Мост поддерживает А-образный пилон высотой 119 метров, к которому крепятся стальные канаты общей длиной 54,6 километра. В верхней части пилона расположены монтажные шахты, технические тоннели и смотровые балконы. На его фасаде установлен герб Киева.

В разные годы на мосту вводили транспортные изменения. В 1983 году открыли первый троллейбусный маршрут между станцией метро "Почайна" и Воскресенкой, позже —сообщение с Троещиной. В 2005 году на мосту протестировали реверсивную полосу движения с целью уменьшения пробок, но из-за роста аварийности система была пересмотрена.

Строительство северного моста. Фото: kyivpastfuture.com.ua

Изменение названия

В 2015 году началось активное обсуждение нового названия моста в рамках процессов декоммунизации.

Мост с названием "Московский". Фото: УНИАН

Среди предложенных вариантов фигурировали "Троещинский мост" и "мост имени Степана Бандеры". Окончательное решение приняли 22 февраля 2018 года — сооружение получило современное название "Северный мост".

Инженерный объект также вошел в филателию: 29 января 2000 года "Укрпочта" выпустила марку с его изображением, автором которой стал художник Михаил Лашкевич. Сегодня Северный мост остается важной частью транспортной системы столицы и архитектурной доминантой, которая продолжает выполнять свою функцию более полувека после открытия.

