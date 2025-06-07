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Рідкісний вид — у заповіднику Чорнобиля виявили безногу ящірку

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Дата публікації: 7 червня 2025 14:00
У Чорнобильському заповіднику знайшли рідкісну безногу ящірку
Безнога ящірка у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському заповіднику виявили безногу ящірку. Вона неотруйну та спокійна, а більшість часу проводить під землею. Крім того, безнога ящірка часто полює на дощових червʼяків.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

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Безнога ящірка або веретільниця у разі небезпеки скидає хвіст. Таким чином вона намагається збити хижака з пантелику. Згодом хвіст відростає, однак не досягає початкової довжини.

Безнога ящірка
Веретільниця. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чим відрізняється безнога ящірка від змій:

  • наявністю повік і маленьких слухових отворів, яких змії не мають;
  • язиком — у веретільниць він теж роздвоєний, але коротший, ніж у змій;
  • у веретільниці між головою й тілом немає характерного звуження.

Веретільниця харчується дощовими черв’яками, наземними молюсками, багатоніжками, мокрицями, комахами та їх личинками.

"У Чорнобильському заповіднику веретільниця є нечисельним, а подекуди навіть рідкісним видом. Вона веде прихований спосіб життя, тому її складно помітити в природі", — йдеться у повідомленні.

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Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі, аби потрапити до Чорнобиля, людина повинна мати акредитацію від Міністерства оборони України.

А дикі кабани в Чорнобильській зоні є тваринами, які мають найвищий рівень радіаційного забруднення.

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Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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