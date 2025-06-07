У Чорнобильському заповіднику знайшли рідкісну безногу ящірку

Рідкісний вид — у заповіднику Чорнобиля виявили безногу ящірку
У Чорнобильському заповіднику виявили безногу ящірку. Вона неотруйну та спокійна, а більшість часу проводить під землею. Крім того, безнога ящірка часто полює на дощових червʼяків.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
Безнога ящірка в заповіднику Чорнобиля
Безнога ящірка або веретільниця у разі небезпеки скидає хвіст. Таким чином вона намагається збити хижака з пантелику. Згодом хвіст відростає, однак не досягає початкової довжини.
Чим відрізняється безнога ящірка від змій:
- наявністю повік і маленьких слухових отворів, яких змії не мають;
- язиком — у веретільниць він теж роздвоєний, але коротший, ніж у змій;
- у веретільниці між головою й тілом немає характерного звуження.
Веретільниця харчується дощовими черв’яками, наземними молюсками, багатоніжками, мокрицями, комахами та їх личинками.
"У Чорнобильському заповіднику веретільниця є нечисельним, а подекуди навіть рідкісним видом. Вона веде прихований спосіб життя, тому її складно помітити в природі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наразі, аби потрапити до Чорнобиля, людина повинна мати акредитацію від Міністерства оборони України.
А дикі кабани в Чорнобильській зоні є тваринами, які мають найвищий рівень радіаційного забруднення.
Читайте Новини.LIVE!