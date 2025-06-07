В Чернобыльском заповеднике нашли редкую безногую ящерицу

Редкий вид — в заповеднике Чернобыля обнаружили безногую ящерицу
В Чернобыльском заповеднике обнаружили безногую ящерицу. Она неядовитая и спокойная, а большую часть времени проводит под землей. Кроме того, безногая ящерица часто охотится на дождевых червей.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Безногая ящерица в заповеднике Чернобыля
Безногая ящерица или веретеница в случае опасности сбрасывает хвост. Таким образом она пытается сбить хищника с толку. Со временем хвост отрастает, однако не достигает первоначальной длины.
Чем отличается безногая ящерица от змей:
- наличием век и маленьких слуховых отверстий, которых змеи не имеют;
- языком — у веретениц он тоже раздвоенный, но короче, чем у змей;
- у веретеницы между головой и телом нет характерного сужения.
Веретеница питается дождевыми червями, наземными моллюсками, многоножками, мокрицами, насекомыми и их личинками.
"В Чернобыльском заповеднике веретеница является немногочисленным, а иногда даже редким видом. Она ведет скрытый образ жизни, поэтому ее сложно заметить в природе", — говорится в сообщении.
Напомним, сейчас, чтобы попасть в Чернобыль, человек должен иметь аккредитацию от Министерства обороны Украины.
А дикие кабаны в Чернобыльской зоне являются животными, которые имеют самый высокий уровень радиационного загрязнения.
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