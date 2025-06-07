В Чернобыльском заповеднике нашли редкую безногую ящерицу

Безногая ящерица в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике обнаружили безногую ящерицу. Она неядовитая и спокойная, а большую часть времени проводит под землей. Кроме того, безногая ящерица часто охотится на дождевых червей.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

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Безногая ящерица или веретеница в случае опасности сбрасывает хвост. Таким образом она пытается сбить хищника с толку. Со временем хвост отрастает, однако не достигает первоначальной длины.

Веретеница. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чем отличается безногая ящерица от змей:

наличием век и маленьких слуховых отверстий, которых змеи не имеют;

языком — у веретениц он тоже раздвоенный, но короче, чем у змей;

у веретеницы между головой и телом нет характерного сужения.

Веретеница питается дождевыми червями, наземными моллюсками, многоножками, мокрицами, насекомыми и их личинками.

"В Чернобыльском заповеднике веретеница является немногочисленным, а иногда даже редким видом. Она ведет скрытый образ жизни, поэтому ее сложно заметить в природе", — говорится в сообщении.

Пост Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Фото: скриншот

Напомним, сейчас, чтобы попасть в Чернобыль, человек должен иметь аккредитацию от Министерства обороны Украины.

А дикие кабаны в Чернобыльской зоне являются животными, которые имеют самый высокий уровень радиационного загрязнения.