У Києві 2 травня пройшла акція родин зниклих безвісти військових

Рідні зниклих безвісти воїнів вийшли на акцію в Києві — фото
Родини зниклих безвісти українських військових вийшли на мирну акцію в Києві у пʼятницю, 2 травня. Вони тримали в руках плакати та прапори.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Акція родин зниклих безвісти в Києві 2 травня
Люди привертали увагу влади та організацій до розшуку безвісти зниклих українських захисників.
Нагадаємо, організаторка акції Світлана Шуст розповіла, що наразі безвісти зниклими вважаються понад 60 тисяч захисників.
Крім того, подібна акція відбулася в Києві 30 квітня. На вулицю вийшли родини зниклих безвісти і полонених бійців 77-ї ОАЕМБР.
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