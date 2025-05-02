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Рідні зниклих безвісти воїнів вийшли на акцію в Києві — фото

2 травня 2025 13:29
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
У Києві 2 травня пройшла акція родин зниклих безвісти військових
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Родини зниклих безвісти українських військових вийшли на мирну акцію в Києві у пʼятницю, 2 травня. Вони тримали в руках плакати та прапори.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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Акція родин зниклих безвісти в Києві 2 травня

Люди привертали увагу влади та організацій до розшуку безвісти зниклих українських захисників.

Акція в Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція родин зниклих воїнів у Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Родини безвісти зниклих воїнів вийшли на Майдан 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Мирна акція в Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція в Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція в центрі Києва 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція на Майдані Києва 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Родини безвісти зниклих захисників
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Люди вийшли на акцію в Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція родин зниклих безвісти воїнів у Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція близьких безвісти зниклих воїнів 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Києві відбулася акція на Майдані 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція в Києві у пʼятницю 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція на Хрещатику в Києві 2 травня
Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, організаторка акції Світлана Шуст розповіла, що наразі безвісти зниклими вважаються понад 60 тисяч захисників.

Крім того, подібна акція відбулася в Києві 30 квітня. На вулицю вийшли родини зниклих безвісти і полонених бійців 77-ї ОАЕМБР. 

Київ війна ЗСУ акція зниклі безвісти
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