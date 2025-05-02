У Києві 2 травня пройшла акція родин зниклих безвісти військових

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Родини зниклих безвісти українських військових вийшли на мирну акцію в Києві у пʼятницю, 2 травня. Вони тримали в руках плакати та прапори.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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Акція родин зниклих безвісти в Києві 2 травня

Люди привертали увагу влади та організацій до розшуку безвісти зниклих українських захисників.

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція на Майдані Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, організаторка акції Світлана Шуст розповіла, що наразі безвісти зниклими вважаються понад 60 тисяч захисників.

Крім того, подібна акція відбулася в Києві 30 квітня. На вулицю вийшли родини зниклих безвісти і полонених бійців 77-ї ОАЕМБР.