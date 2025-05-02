В Киеве 2 мая прошла акция семей пропавших без вести военных

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Семьи пропавших без вести украинских военных вышли на мирную акцию в Киеве в пятницу, 2 мая. Они держали в руках плакаты и флаги.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

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Акция семей пропавших без вести в Киеве 2 мая в Киеве

Люди привлекали внимание властей и организаций к розыску без вести пропавших украинских защитников.

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция на Майдане Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, организатор акции Светлана Шуст рассказала, что сейчас без вести пропавшими считаются более 60 тысяч защитников.

Кроме того, подобная акция состоялась в Киеве 30 апреля. На улицу вышли семьи пропавших без вести и пленных бойцов 77-й ОАЕМБР.