У Києві 2 травня родини зниклих безвісти захисників вийшли на акцію

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві родини зниклих безвісти захисників у пʼятницю, 2 травня, вийшли на Майдан. Вони влаштували мирну акцію із закликом не мовчати.

Про це повідомила журналістка Анна Сірик в ефірі Ранок.LIVE.

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Акція в Києві 2 травня

Організаторка акції Світлана Шуст закликала привертати увагу до родин безвісти зниклих, оскільки зникають тисячі військовослужбовців.

"Більше, ніж 60 тисяч зараз — безвісти зниклі, і кожного дня ця цифра зростає", — наголосила вона.

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім того, на Майдані вдалося дізнатися одну зі щемливих історій сестер Яни та Іри. Спочатку родині повідомили про смерть брата, але згодом заявили, що він вважається зниклим безвісти.

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Їхній батько, який не переставав вірити в повернення сина, помер від онкологічного захворювання, так і не дочекавшись зустрічі.

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Побратими нашого брата допомагали в коштах на лікування не батька, а матері, бо в нас ще мати онкохвора. Ми дуже сподіваємося, що ми брата дочекаємося. Дуже хотіли, щоб мати його побачила. Шкодуємо, що батько не встиг. Надіємося тільки на краще. Чекаємо повернення, як і всі інші сім'ї 82-ї бригади нашого об'єднання", — розповіли вони.

Акція у центрі Києва 2 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 30 квітня у Києві родини зниклих безвісти і полонених українських воїнів вийшли на акцію в центрі міста.

Люди намагалися привернути увагу влади та світових організацій до розшуку зниклих та повернення бранців.