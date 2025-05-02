У Києві 2 травня родини зниклих безвісти захисників вийшли на акцію

У Києві родини зниклих воїнів вийшли на Майдан — фото
У Києві родини зниклих безвісти захисників у пʼятницю, 2 травня, вийшли на Майдан. Вони влаштували мирну акцію із закликом не мовчати.
Про це повідомила журналістка Анна Сірик в ефірі Ранок.LIVE.
Акція в Києві 2 травня
Організаторка акції Світлана Шуст закликала привертати увагу до родин безвісти зниклих, оскільки зникають тисячі військовослужбовців.
"Більше, ніж 60 тисяч зараз — безвісти зниклі, і кожного дня ця цифра зростає", — наголосила вона.
Крім того, на Майдані вдалося дізнатися одну зі щемливих історій сестер Яни та Іри. Спочатку родині повідомили про смерть брата, але згодом заявили, що він вважається зниклим безвісти.
Їхній батько, який не переставав вірити в повернення сина, помер від онкологічного захворювання, так і не дочекавшись зустрічі.
"Побратими нашого брата допомагали в коштах на лікування не батька, а матері, бо в нас ще мати онкохвора. Ми дуже сподіваємося, що ми брата дочекаємося. Дуже хотіли, щоб мати його побачила. Шкодуємо, що батько не встиг. Надіємося тільки на краще. Чекаємо повернення, як і всі інші сім'ї 82-ї бригади нашого об'єднання", — розповіли вони.
Нагадаємо, 30 квітня у Києві родини зниклих безвісти і полонених українських воїнів вийшли на акцію в центрі міста.
Люди намагалися привернути увагу влади та світових організацій до розшуку зниклих та повернення бранців.
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