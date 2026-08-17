Ринок на Почайній у попелі: як виглядає культове місце Києва

Спалені книги. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російський удар по Києву 16 серпня перетворив культовий столичний книжковий ринок на Почайній на згарище. Внаслідок атаки вщент вигоріли торгові ятки та тисячі примірників літератури. Тим часом підприємці перебувають у стані шоку і поки не знають, як відновлювати втрачений бізнес.

Про це з місця подій повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Книжковий ринок на Почайній перетворився на суцільне згарище

У Києві російський удар вщент зруйнував знаменитий книжковий ринок на Почайній, перетворивши торгові ятки та літературу на попіл. За словами підприємців, масштаб збитків настільки колосальний, що вони перебувають у стані шоку і наразі не розуміють, як відновлювати власну справу.

Книжки у кіптяві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Оцінюючи наслідки атаки, кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик зазначила, що вогонь знищив не просто торгівельні площі, а знакову для столиці локацію.

"Такий вигляд має зараз ринок книжковий на Почайні, який був культовим місцем для киян протягом всього свого існування. Тут ще маленькі юні містяни купували свою першу дитячу літературу", — розповіла журналістка з місця подій.

Книжки у попелі. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Цей ринок роками забезпечував потреби абсолютно різних поколінь читачів.

"Далі під час школи купували освітні, різноманітні зошити та допоміжну літературу. А далі вже коли виростали, шукали раритетні художні видання, які ставали улюбленими і доповнювали книжкові полиці вдома", — підкреслила Анна Сірик.

Отвір у даху приміщення через російську атаку. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Після обстрілу врятувати інфраструктуру та товар виявилося неможливо.

Книжки перетворилися на сміття через пожежу. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"Нині все це місце, як ви бачите, повністю знищене. Тут майже нічого не підлягає відновленню, всі книги також спалені. Ми спілкувалися з власниками бізнесу, вони шоковані і не хочуть коментувати на камеру, але кажуть, що поки що навіть не мають якогось плану, уявлення, що робити далі. Знищені тисячі книжок", — констатувала журналістка.

Наслідки вибухів та пожежі на ринку. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 16 серпня російські війська завдали удару по Києву, внаслідок якого виникла масштабна пожежа на книжковому ринку біля станції метро "Почайна". Вогонь охопив площу понад 2000 квадратних метрів. Полум'я повністю знищило частину торгових павільйонів разом із книгами та майном підприємців.

Цей книжковий ринок безперервно функціонував в Оболонському районі столиці з 1997 року. За цей час він перетворився на один із найбільших профільних торгівельних майданчиків міста із сотнями робочих місць. Для багатьох підприємців ринок був багаторічним осередком ведення бізнесу зі сталою базою клієнтів.

Під час цієї ж нічної атаки постраждав розташований неподалік офіс видавництва "Наш Формат". Це вже друге руйнування інфраструктури компанії від російських ударів: у липні минулого року обстріл суттєво пошкодив їхній склад та книжкові запаси. Тоді на ліквідацію наслідків і повноцінне відновлення роботи видавництву знадобилося близько півтора місяця.