Росія пошкодила офіс Нашого Формату під час атаки на Київ 16 серпня

Росія пошкодила видавництво книг у Києві: фото наслідків
Російські окупанти у ніч проти 16 серпня атакували Київ. Зокрема, внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено офіс видавництва "Наш Формат", який розташований біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі.
Про це повідомила пресслужба "Нашого Формату", передає Новини.LIVE.
Пошкодження офісу видавництва "Наш Формат" у Києві
Внаслідок російської атаки у декількох кабінетах вибито частини стін, а також пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. На щастя, працівники не постраждали.
Команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.
"Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати "Наш Формат" це купувати наші книжки", — йдеться у повідомленні.
У видавництві зазначили, що це вже не перший випадок, коли Росія завдає шкоди інфраструктурі "Нашого Формату". Зокрема, 4 липня минулого року внаслідок російської атаки було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину. Тоді було зруйновано частину фасаду, вибито вікна, пошкоджено перекриття та приміщення складу, а частина книг постраждала. Роботу вдалося відновити через півтора місяця після удару.
Як писали Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 16 серпня знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі. Вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів торговельної території.
Крім того, наслідки російської атаки зафіксовано й у Київській області. Зокрема, у Броварському районі поранення отримали троє людей, серед яких дитина.