Росія пошкодила офіс Нашого Формату під час атаки на Київ 16 серпня

Офіс "Нашого Формату" після російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: facebook.com/NashFormat

Російські окупанти у ніч проти 16 серпня атакували Київ. Зокрема, внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено офіс видавництва "Наш Формат", який розташований біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі.

Про це повідомила пресслужба "Нашого Формату", передає Новини.LIVE.

Пошкодження офісу видавництва "Наш Формат" у Києві

Внаслідок російської атаки у декількох кабінетах вибито частини стін, а також пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. На щастя, працівники не постраждали.

Наслідки російського обстрілу. Фото: facebook.com/NashFormat

Команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Пошкодження внаслідок російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: facebook.com/NashFormat

"Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати "Наш Формат" це купувати наші книжки", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Офіс "Нашого Формату" в Києві після російського обстрілу 16 серпня. Фото: facebook.com/NashFormat

Удар Росії по Києву 16 серпня. Фото: facebook.com/NashFormat

У видавництві зазначили, що це вже не перший випадок, коли Росія завдає шкоди інфраструктурі "Нашого Формату". Зокрема, 4 липня минулого року внаслідок російської атаки було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину. Тоді було зруйновано частину фасаду, вибито вікна, пошкоджено перекриття та приміщення складу, а частина книг постраждала. Роботу вдалося відновити через півтора місяця після удару.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 16 серпня знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі. Вогонь охопив понад 2000 квадратних метрів торговельної території.

Крім того, наслідки російської атаки зафіксовано й у Київській області. Зокрема, у Броварському районі поранення отримали троє людей, серед яких дитина.