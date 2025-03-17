Ринок шайба у Києві хочуть знести — чи під загрозою будівля

Ринок "шайба" в Києві. Фото: РБК-Україна

Столичний ринок "шайба" на Кудряшова знову хочуть знести. Однак активісти протестують проти рішення Київради та хочуть зберегти унікальну будівлю.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE.

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Як відомо, чотири роки тому Київська рада нібито надала дозвіл на демонтаж цієї будівлі, однак тоді активісти забили на сполох і "шайба" залишилася на місці. Зараз ситуація повторюється.

"Нещодавно саме київський активіст Дмитро Перов на своїй Facebook-сторінці заявив, що буде знесення, начебто готується знесення ось цієї будівлі, вже на територію завезли будівельників і неначе вже відбуваються підготовчі роботи", — поділився кореспондент Новини.LIVE.

Нагадаємо, у метро Києва зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Це нестандартне рішення ухвалили через щільну забудову на території.

Також ми писали, що у КМДА не визначились з рухом транспорту під час тривог.