Рынок шайба в Киеве хотят снести — под угрозой ли здание

Рынок "шайба" в Киеве. Фото: РБК-Украина

Столичный рынок "шайба" на Кудряшова снова хотят снести. Однако активисты протестуют против решения Киевсовета и хотят сохранить уникальное здание.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE.

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Как известно, четыре года назад Киевский совет якобы предоставил разрешение на демонтаж этого здания, однако тогда активисты забили тревогу и "шайба" осталась на месте. Сейчас ситуация повторяется.

"Недавно именно киевский активист Дмитрий Перов на своей Facebook-странице заявил, что будет снос, вроде бы готовится снос этого здания, уже на территорию завезли строителей и как будто здесь уже происходят подготовительные работы", — поделился корреспондент Новини.LIVE.

Напомним, в метро Киева строят первый в Украине двухэтажный тоннель. Это нестандартное решение приняли из-за плотной застройки на территории.

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