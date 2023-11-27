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Делал скандальные стримы и оскорблял ВСУ — СБУ сообщила о подозрении блоггеру

27 ноября 2023 14:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Делал скандальные стримы и оскорблял ВСУ — СБУ сообщила о подозрении блоггеру
СБУ задержала фигуранта. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блоггеру из Киева, который снимал "скандальные" стримы и провоцировал военнослужащих. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что фигурант в комендантский час специально передвигался по улицам города, провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями. Параллельно с этим блоггер делал видеостримы на своей странице в Facebook. В видео, в частности, мужчина оскорблял украинских бойцов, а также фиксировал их геолокации на территории столицы.

Как говорят следователи, подобный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, которые могли использовать трансляции блоггера, чтобы идентифицировать украинских воинов и отследить места их пребывания.

В Киеве блогер оскорблял военных ВСУ
Кадр из стрима блоггера. Фото: СБУ

У блоггера провели обыски

Таким образом, СБУ провела обыски у блоггера по месту жительства. Во время этого у него обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для съемок.

Фигуранту сообщили о подозрении, продолжается расследование. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Поскольку фигурант не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, он будет доставлен в суд принудительно на основании определения о поводе", — говорят в СБУ.

Напомним, в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Кроме этого, в Киеве судят директора родильного, сдавшего коррупционную схему.

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