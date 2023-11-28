Робив "закладки" біля озера — у Києві "на гарячому" зловили наркоділка

Чоловік в наручниках. Фото ілюстративне: konotop.in.ua

У Дарницькому районі Києва правоохоронці "на гарячому" затримали наркоділка, який робив закладки біля озера "Небреж". Йому загрожу від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Як затримали наркоділка

Повідомляється, що під час патрулювання Дарницького району столиці поліціянти помітили чоловіка, який намагався щось сховати біля озера "Небреж", яке розташоване на вулиці Софії Русової. Таким чином, правоохоронці затримали незнайомця та провели перевірку.

Наркоділком виявився 24-річний киянин. При собі він мав наркотичні засоби. Ба більше, до затримання він вже встиг заховати 5 розфасованих пакунків для замовників. Усі закладки та ще 15 гіпсових згортків поліція вилучила.

Вилучені наркотичні речовини. Фото: поліція Києва

Вилучені наркотичні речовини. Фото: поліція Києва

Затриманий чоловік. Фото: поліція Києва

Що загрожує фігуранту

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до інших наркозлочинів.

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала водія маршрутки, який збував наркотики на зупинці. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.