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Делал "закладки" у озера — в Киеве "на горячем" поймали наркодельца

28 ноября 2023 17:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Делал "закладки" у озера — в Киеве "на горячем" поймали наркодельца
Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: konotop.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Дарницком районе Киева правоохранители "на горячем" задержали наркодельца, который делал закладки у озера "Небреж". Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Как задержали наркодельца

Сообщается, что во время патрулирования Дарницкого района столицы полицейские заметили мужчину, который пытался что-то спрятать у озера "Небреж", расположенного на улице Софии Русовой. Таким образом, правоохранители задержали незнакомца и провели проверку.

Наркодельцем оказался 24-летний киевлянин. При себе у него были наркотические средства. Более того, до задержания он уже успел спрятать 5 расфасованных пакетов для заказчиков. Все закладки и еще 15 гипсовых свертков полиция изъяла.

В Киеве полиция задержала наркодельца
Изъяты наркотические вещества. Фото: полиция Киева
В Киеве полиция задержала наркодельца
Изъяты наркотические вещества. Фото: полиция Киева
В Киеве полиция задержала наркодельца
Задержанный мужчина. Фото: полиция Киева

Что грозит фигуранту

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители проверяют фигуранта на причастность к другим наркопреступлениям.

Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киеве полиция задержала водителя маршрутки, сбывавшего наркотики на остановке. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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