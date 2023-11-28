Делал "закладки" у озера — в Киеве "на горячем" поймали наркодельца
В Дарницком районе Киева правоохранители "на горячем" задержали наркодельца, который делал закладки у озера "Небреж". Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как задержали наркодельца
Сообщается, что во время патрулирования Дарницкого района столицы полицейские заметили мужчину, который пытался что-то спрятать у озера "Небреж", расположенного на улице Софии Русовой. Таким образом, правоохранители задержали незнакомца и провели проверку.
Наркодельцем оказался 24-летний киевлянин. При себе у него были наркотические средства. Более того, до задержания он уже успел спрятать 5 расфасованных пакетов для заказчиков. Все закладки и еще 15 гипсовых свертков полиция изъяла.
Что грозит фигуранту
В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители проверяют фигуранта на причастность к другим наркопреступлениям.
Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Киеве полиция задержала водителя маршрутки, сбывавшего наркотики на остановке. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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