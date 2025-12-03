У Чорнобилі знайшли грибок, що перетворює радіацію на енергію

Чорнобиль. Ілюстративне фото: Reuters

У Чорнобилі виявили темно-чорний грибок, який перетворює радіацію на енергію. Він "харчується" іонізуючим випромінюванням.

Про це інформує Interesting Engineering.

У Чорнобилі виявили грибок, який харчується радіацією

Вчені з’ясували, що темно-чорний грибок, що проростає на місці Чорнобильської катастрофи, виживає, харчуючись смертельною радіацією.

Зазначається, що у 1997 році українська мікологиня Неллі Жданова виявила чорну цвіль, що колонізувала високорадіоактивні руїни Чорнобильської атомної електростанції.

Грибок зростав на стінах, стелях і навіть всередині будівлі реактора, попри надзвичайно високий рівень радіоактивного випромінювання.

Дослідження показало, що гриби особливим чином взаємодіють з випромінюванням.

"Це визначне відкриття, яке показало, що життя може процвітати та рости за наявності радіації. Воно поставило під сумнів усталені уявлення про стійкість життя. А також відкрило потенціал для використання цієї цвілі в таких сферах, як очищення радіоактивних об'єктів та захист астронавтів від космічного випромінювання в космосі", — йдеться у матеріалі Interesting Engineering.

А також зазначається, що функцію захисту і поглинання випромінювання взяв на себе меланін. Це той самий пігмент, що надає забарвлення шкірі людини й захищає від ультрафіолетового випромінювання.

Дослідження 2007 року виявило ключове відкриття: меланізовані гриби росли на 10% швидше під впливом радіоактивного цезію. Це свідчить про те, що вони активно використовували випромінювання для метаболічної енергії. Цей процес називався радіосинтезом.

Однак, подальші дослідження показали, що не всі меланізовані гриби демонструють таку поведінку.

Міжнародна наукова спільнота відправила зразки Cladosporium sphaerospermum — того самого штаму, що був знайдений у Чорнобилі — на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Те, що сталося далі, закріпило космічний потенціал цвілі. В умовах інтенсивного космічного випромінювання гриби процвітали, демонструючи швидкість росту в 1,21 раза вищу, ніж контрольні зразки на землі.

Експеримент на МКС також продемонстрував потенціал цвілі, як захисного бар'єра. У міру розвитку гриби екранували значну кількість радіації, порівняно з контрольними зонами.

Чорний грибок. Фото: Interesting Engineering

Що кажуть експерти про грибок у Чорнобилі

З цих експериментів експерти припускають, що передбачувані радіозахисні переваги цвілі можуть бути зумовлені не виключно меланіном, а, можливо, іншими біологічними компонентами, такими як вода.

В матеріалі зазначається, що галактичне космічне випромінювання, високошвидкісні заряджені протони від зірок, що вибухають, є "найбільшою небезпекою" для астронавтів, які вирушають за межі захисної атмосфери Землі.

А стандартні захисні рішення, такі як важкі метали, є дорогими та важкими для запуску в космос. Натомість чорнобильська форма грибка пропонує просту біологічну альтернативу.

Астробіолог NASA Лінн Дж. Ротшильд передбачає "мікоархітектуру" — середовища існування, вирощені з грибів на Місяці чи Марсі. Ці живі стіни будуть не просто структурними: вони будуть самовідновлювальними радіаційними екранами, вирощеними на місці що значно скоротить витрати на запуск.

Заселивши токсичну територію, таку як Чорнобиль, ці гриби в найближчому майбутньому можуть захистити космонавтів.

