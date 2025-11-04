Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Чиновники КМДА закупили генератори зі збитками у майже 5 млн грн

Чиновники КМДА закупили генератори зі збитками у майже 5 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:11
Оновлено: 18:11
Чиновник КМДА розікрали гроші на закупівлі генераторів — деталі
Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час закупівлі дизельних генераторів чиновник Київської міської державної адміністрації (КМДА) завдав бюджету збитків у 4,8 мільйона гривень. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 4 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про справу

Правоохоронці встановили, що у травні 2023 року підозрюваний був особою, відповідальною за процедуру закупівель у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Зазначається, що під час закупівлі генераторів він не порівняв належним чином цінові пропозиції, надані постачальниками, з ринковою вартістю генераторів та визнав переможцем торгів товариство, що запропонувало генератори за цінами, значно вищими за ринкові.
 
Внаслідок цього за них переплатили  4,8 млн гривень. Чиновнику повідомили про підозру у службовій недбалості під час закупівлі генераторів (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Правоохоронці також додали, що раніше підозру у службовій недбалості під час закупівлі генераторів вручили керівнику Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, раніше чиновники КМДА вкрали 20 млн грн в рамках міської програми допомоги киянам. Наразі ще триває досудове розслідування. 

Водночас Тимур Ткаченко розповів, що гроші, які вкрали чиновники КМДА, повернули місту та спрямували на потреби Сил оборони.

корупція КМДА гроші генератори закупівлі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації