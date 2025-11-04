Чиновник КМДА розікрали гроші на закупівлі генераторів — деталі

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час закупівлі дизельних генераторів чиновник Київської міської державної адміністрації (КМДА) завдав бюджету збитків у 4,8 мільйона гривень. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 4 листопада.

Що відомо про справу

Правоохоронці встановили, що у травні 2023 року підозрюваний був особою, відповідальною за процедуру закупівель у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Зазначається, що під час закупівлі генераторів він не порівняв належним чином цінові пропозиції, надані постачальниками, з ринковою вартістю генераторів та визнав переможцем торгів товариство, що запропонувало генератори за цінами, значно вищими за ринкові.



Внаслідок цього за них переплатили 4,8 млн гривень. Чиновнику повідомили про підозру у службовій недбалості під час закупівлі генераторів (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Правоохоронці також додали, що раніше підозру у службовій недбалості під час закупівлі генераторів вручили керівнику Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, раніше чиновники КМДА вкрали 20 млн грн в рамках міської програми допомоги киянам. Наразі ще триває досудове розслідування.

Водночас Тимур Ткаченко розповів, що гроші, які вкрали чиновники КМДА, повернули місту та спрямували на потреби Сил оборони.