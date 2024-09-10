В Киеве полиция разоблачила и прекратила деятельность нарколаборатории

Семья обустроила лабораторию в своей квартире — в Киеве полиция разоблачила наркоторговцев
Правоохранители Киева завершили спецоперацию, в результате которой была ликвидирована нарколаборатория, занимавшаяся изготовлением амфетамина. Как стало известно, это незаконное производство организовала супружеская пара вместе с двумя сообщниками.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 10 сентября.
Детали дела
Лаборатория находилась в квартире супругов, а все необходимые материалы и оборудование для изготовления психотропных веществ заказывали онлайн. Наркотики они реализовывали за наличные деньги только проверенным клиентам во время личных встреч. В процессе следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников опасные вещества, чья "чернорыночная" стоимость составляет около полумиллиона гривен.
Все подозреваемые были задержаны, им предъявлены обвинения за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических и психотропных веществ.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. В зависимости от результатов расследования, им может грозить до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
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