В Киеве полиция разоблачила и прекратила деятельность нарколаборатории

Задержанные. Фото: Нацполиция

Правоохранители Киева завершили спецоперацию, в результате которой была ликвидирована нарколаборатория, занимавшаяся изготовлением амфетамина. Как стало известно, это незаконное производство организовала супружеская пара вместе с двумя сообщниками.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 10 сентября.

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Детали дела

Лаборатория находилась в квартире супругов, а все необходимые материалы и оборудование для изготовления психотропных веществ заказывали онлайн. Наркотики они реализовывали за наличные деньги только проверенным клиентам во время личных встреч. В процессе следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников опасные вещества, чья "чернорыночная" стоимость составляет около полумиллиона гривен.

Изъятое оборудование. Фото: скриншот

Изъятые наркотики. Фото: скриншот

Изъятые наркотики. Фото: скриншот

Все подозреваемые были задержаны, им предъявлены обвинения за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических и психотропных веществ.

Задержанные. Фото: Нацполиция

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. В зависимости от результатов расследования, им может грозить до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Изъятое оборудование. Фото: скриншот

Изъятое оборудование. Фото: скриншот