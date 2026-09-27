РФ завдала удару головний офіс Київстар у Києві

Головний офіс "Київстару". Фото: "Київстар"

РФ вкотре спрямувала свій удар на столицю. У Києві внаслідок ранкової російської атаки пошкоджено будівлю, де розташований головний офіс мобільного оператора "Київстар". Працівники компанії не постраждали та перебувають у безпеці, а фахівці наразі оцінюють наслідки удару.

Про це пише dev.ua, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про пошкодження офісу

У компанії підтвердили факт пошкодження будівлі головного офісу внаслідок російської атаки по Києву.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві", — зазначили у пресслужбі мобільного оператора.

Водночас у "Київстар" повідомили, що співробітники компанії не постраждали. Наразі вони перебувають у безпеці. Команда оператора продовжує оцінювати наслідки атаки та координує подальші необхідні дії.

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Новини.LIVE писали, що водночас нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив — РФ не зможе повністю відключити столицю чи інші регіони України від інтернету, завдаючи ударів по цифровій інфраструктурі. Він стверджує, що навіть у разі пошкодження мереж окремих операторів їхню роботу вдається швидко відновлювати.