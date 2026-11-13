Поврежденный Институт травматологии в Киеве. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В результате российского удара по Киеву в ночь на 13 ноября было повреждено здание Национального института травматологии и ортопедии. Взрывная волна выбила более 100 окон, возник пожар. Известно о трёх пострадавших, им оказали медицинскую помощь.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Какие повреждения получил Институт травматологии в Киеве

Медицинский директор учреждения Роман Деркач рассказал журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой, что в ночь на 13 ноября, около трех часов ночи после российской атаки на медицинское учреждение, вспыхнул пожар. По его словам, взрывная волна повредила фасад больницы, а также выбила более 100 окон в более чем 6 отделениях.

Выбитые окна в больнице. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Роман Деркач сообщил, что в результате удара РФ частично разрушен второй этаж здания, именно там находились кабинеты, бухгалтерия и аптека больницы. Из-за перебоев с электроснабжением операции в Институте травматологии еще не начались. В настоящее время проводится проверка оборудования в операционных.

Последствия удара РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Минздрав Украины сообщил о пострадавших:

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"Пострадали трое пациентов медучреждения, им оказана помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Люди, находившиеся на лечении, из поврежденных отделений переведены в другие отделения больницы", — написали в министерстве.

Выбитые окна в Институте травматологии. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ГСЧС вытащили семерых пострадавших из горящего Института травматологии в Киеве. Десятки людей удалось эвакуировать благодаря действиям спасателей и медиков.

Мы сообщали, что народный депутат Галина Янченко и экономист Андрей Длигач эксклюзивно заявили в эфире Новини.LIVE, что бесплатный проезд в столице вызовет транспортный коллапс. По их словам, такое решение приведет к резкому росту спроса на проезд, в результате чего возникнет необходимость выводить на перегруженные дороги дополнительные автобусы.