В КГВА назвали детально последствия российской атаки по Киеву 7 мая

Спасатель ГСЧС в атакованном доме в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в среду, 7 мая, в нескольких районах продолжается ликвидация последствий сегодняшней атаки российскими дронами по столице. Россия атаковала гражданские объекты — обычные жилые дома, в результате чего есть погибшие и раненые, а также серьезные разрушения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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В Шевченковском районе в результате попадания беспилотника погибли мать и сын, 1960 и 1997 года рождения. Тимур Ткаченко отметил, что погибшая женщина не дожила всего два дня до своего дня рождения.

Еще один дрон попал в жилой дом в Святошинском районе. В одной из квартир травмы получили брат с сестрой и их отец — все были госпитализированы. Уже подтверждено шестеро пострадавших, среди которых четверо детей.

"Всего сейчас после дроновой атаки 2 погибших, 6 пострадавших. Среди пострадавших четверо — дети, из них трое — госпитализированы. Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте", — сообщил Тимур Ткаченко.

Начальник КГВА выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Все соответствующие службы работают на местах, продолжается ликвидация последствий удара.

Ткаченко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в окрестностях Киева снова зафиксирована активность вражеских дронов.

Напомним, корреспондент Новини.LIVE показал фото и видео последствий российской атаки БпЛА по Киеву. В частности, в Шевченковском районе в результате налета дронов-камикадзе погибли два человека.

А в Святошинском районе обломки дрона повредили несколько домов.